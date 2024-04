Pregled - svet, 15. 4. (ponedeljek)

TEL AVIV/WASHINGTON - Izraelski vojni kabinet je več ur razpravljal o morebitnih odgovorih na nedavni iranski napad z droni in raketami. Preučili so več možnosti, želja odločevalcev pa naj bi bila, da izvedejo povračilne ukrepe, ki bi bili boleči za Iran, a hkrati ne bi privedli do širšega regionalnega konflikta. Pri tem naj bi se sicer želeli usklajevati z zavezniki, zlasti ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je medtem ob srečanju z iraškim premierjem Mohamedom Šijo al Sudanijem v Beli hiši ponovil, da želi preprečiti stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu, vendar ZDA ostajajo zavezane izraelski obrambi.

NEW YORK - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so v nedeljo na izrednem zasedanju zaradi sobotnega iranskega napada na Izrael nizali pozive vsem vpletenim stranem k zadržanosti, spoštovanju mednarodnega prava in načela mirnega urejanja sporov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je uvodoma ponovil odločno obsodbo resnega stopnjevanja krize z iranskim napadom na Izrael. Ob tem pa je spomnil, da je potrebno spoštovati načelo nedotakljivosti diplomatskih in konzularnih objektov ter osebja.

PARIZ/BERLIN/LONDON/RIM - V Evropi so se po napadu Irana na Izrael znova vrstila svarila pred zaostrovanjem napetosti na Bližnjem vzhodu. Francija bo po besedah njenega predsednika Emmanuela Macrona storila vse, da pomaga preprečiti požar v regiji, nemški kancler Olaf Scholz in britanski zunanji minister David Cameron pa sta Izrael pozvala k zadržanosti. Italija je po iranskem napadu na Izrael razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti na morebitne varnostne grožnje.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je ob prihodu na newyorško kazensko sodišče na Manhattnu dejal, da je sodni proces proti njemu napad na Ameriko, in ga označil za politični pregon. Pred sodiščem se je zbralo nekaj njegovih podpornikov in nasprotnikov, sojenje, ki se je danes začelo z izbiro porotnikov, pa bi lahko trajalo tudi več kot dva meseca. Trumpovi odvetniki si z različnimi pravnimi manevri prizadevajo, da bi proces zavlekli.

SYDNEY - V napadu z nožem v predmestju Sydneyja so bili po podatkih policije ranjeni štirje ljudje. Incident se je zgodil v cerkvi med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Nihče od ranjenih, med njimi sta tudi škof in duhovnik, ni v življenjski nevarnosti, je še sporočila policija, ki je po napadu prijela 15-letnika. Do incidenta je prišlo le dva dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v Sydneyju, v katerem je 40-letnik v soboto ubil šest ljudi.

PARIZ - Udeleženci donatorske konference za Sudan, na kateri sta Francija in Nemčija pozvali mednarodno skupnost k nujni pomoči za državo, ki jo že leto dni pestijo spopadi, nasilje in ena najhujših humanitarnih kriz na svetu, so se zavezali k pomoči v višini dveh milijard evrov. Skoraj polovico od tega naj bi prispevale članice EU. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem opozoril na nevarnost lakote in morebitnih vojnih zločinov nad civilisti v Sudanu.

TEL AVIV/BEJRUT - V eksploziji, ki je ponoči odjeknila na ozemlju Libanona blizu meje z Izraelom, so bili ranjeni štirje izraelski vojaki, je sporočila izraelska vojska. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je pred tem sporočilo, da je eksplozivne naprave proti izraelskim silam uporabilo zato, ker so te vstopile na libanonsko ozemlje. Od 7. oktobra lani po začetku vojne v Gazi tudi ob izraelsko-libanonski meji redno prihaja do obstreljevanja in spopadov.

NIKOZIJA - Ciper je zaradi velikega števila prihodov v zadnjem času začasno ustavil obravnavo sirskih prošenj za azil, so minuli konec tedna naznanile oblasti v južnosredozemski otoški državi. Pozivajo tako k pomoči Libanonu, od koder na otok prispe večina Sircev, kot k premisleku o statusu Sirije, kamor trenutno prosilcev ni mogoče vračati, ker ne velja za varno državo.

MOSKVA - Razmere na območjih v Rusiji, ki so jih prizadele poplave, se še naprej poslabšujejo, so sporočile lokalne in regionalne oblasti v regijah na jugu države. Posebej kritično je v porečju reke Tobol v regijah Kurgan in Tjumen na jugozahodu Sibirije, kjer poplavne vode naraščajo. V Kazahstanu so se medtem poplavne vode približale prestolnici Astana, potem ko so prebile jez v regiji Akmol.

TBILISI - V gruzijskem parlamentu, ki je razpravljal o zakonu o tujih agentih, je izbruhnil prepir. Med poslanci je prišlo tudi do prerivanja in fizičnega obračuna. V Tbilisiju so medtem potekali protesti proti spornemu zakonu, ki bi po zgledu ruske zakonodaje omejil delovanje iz tujine financiranih medijskih in nevladnih organizacij. Vlada je sicer predlog zakona želela sprejeti že marca lani, a je od namere odstopila po množičnih protestih.

BERLIN - V Nemčiji splav do 12. tedna nosečnosti ne bi smel več biti kaznivo dejanje, je v poročilu ocenila strokovna komisija, ki jo je imenovala nemška vlada. V Nemčiji je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena v prvih 12 tednih nosečnosti pod pogojem, da gre nosečnica pred tem na posvetovanje. Dovoljena je tudi v primeru določnih zdravstvenih razlogov in po posilstvu, vendar pa so to izjeme po kazenskem zakoniku, ki sicer določa, da je splav kaznivo dejanje.

BRUSELJ - Evropska komisija je Poljski izplačala prvih 6,3 milijarde evrov iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19. Varšava je namreč sprejela potrebne reforme na področju neodvisnosti pravosodja, pa tudi reforme in naložbe na področjih okolja, kmetijstva in digitalizacije, so sporočili v Bruslju. Pri tem so med drugim izpostavili celovito reformo disciplinskega postopka za sodnike.

STRASBOURG/BEOGRAD - Kosovu se v torek obeta korak proti članstvu v Svetu Evrope, saj bo Parlamentarna skupščina (PS SE) po pričakovanjih na podlagi poročila odbora zunanjim ministrom članic SE priporočila sprejem Kosova v to vodilno mednarodno organizacijo za varovanje človekovih pravic in pravne države v Evropi. Članstvo v SE je cilj Kosova od razglasitve neodvisnosti leta 2008, nasprotuje pa mu Srbija, ki ima Kosovo za del svojega ozemlja.

ZAGREB - Hrvaško politično sceno je zadnji dan kampanje pred parlamentarnimi volitvami pretresla nova politična afera. Hrvaški tednik Nacional je v nedeljo objavil dele govora premierja in predsednika vladajoče stranke HDZ Andreja Plenkovića, v katerem z žaljivimi izrazi napada svoje potencialni koalicijski partnerici, desno stranko Domovinsko gibanje in konservativni Most.