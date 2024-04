Ob svetovnem dnevu hemofilije poudarek na dostopnosti zdravljenja za vse z motnjo strjevanja krvi

Ljubljana, 17. aprila - Zaznamujemo svetovni dan hemofilije. Letošnji slogan se glasi Enakovreden dostop za vse: prepoznavanje vseh motenj strjevanja krvi. V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije se pridružuje prizadevanjem za svet, v katerem ima vsak z motnjo strjevanja krvi dostop do diagnoze, zdravljenja in celovite oskrbe, so sporočili ob dnevu.