Ob svetovnem dnevu hemofilije poudarek na ključnih dosežkih v razvoju zdravljenja

Ljubljana, 17. aprila - Obeležujemo svetovni dan hemofilije. V Društvu hemofilikov Slovenije so ob tem kot nujno izpostavili ozaveščanje o stanju zdravljenja hemofilije in aktualni problematiki te redke prirojene bolezni. Javnost je treba seznaniti z vsemi pozitivnimi spremembami in dosežki v razvoju zdravljenja in celostne obravnave bolezni, so sporočili iz društva.