Center za socialno delo poskrbel za otroke umorjene, ki so pri sorodnikih

Ptuj, 15. aprila - Medtem ko se osumljena za umor 33-letnice iz Markovcev od 5. oziroma 6. aprila nahajata v priporu, je Center za socialno delo Spodnje Podravje poskrbel za štiri otroke, ki so ostali brez matere. Kot je za STA povedala direktorica Valerija Ilešič Toš, so otroci pri sorodnikih, ob tem pa so jim zagotovili tudi psihosocialno in psihološko pomoč.