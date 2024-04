33-letno žensko naj bi pri Kidričevem umorila njen mož in njegova prijateljica

Maribor, 8. aprila - Žensko, ki so jo v petek našli mrtvo v bližini Kidričevega, sta po ugotovitvah kriminalistov umorila njen mož in njegova prijateljica. Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, sta osumljena umora mož žrtve in njegova sodelavka, s katero sta se zbližala. Dan po umoru je mož ženo prijavil kot pogrešano.