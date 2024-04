Umrl aktivist za pravice Slovencev v Italiji Samo Pahor

Trst, 15. aprila - V 85. letu starosti je v nedeljo zvečer umrl tržaški zgodovinar, šolnik in aktivist za pravice Slovencev v Italiji Samo Pahor, danes poroča Primorski dnevnik.

Kot poudarja časnik, je bil Pahor, ki se je rodil leta 1939 v Trbovljah, vsestransko dejaven. Bil je profesor zgodovine na tržaških in goriških nižjih in višjih srednjih šolah, sindikalni predstavnik slovenskega učnega osebja, nato pa tudi ravnatelj. V letih 1992 in 1993 je bil predstavnik politične stranke Slovenska skupnost v tržaškem občinskem svetu.

Predvsem pa je bil znan kot borec za pravice Slovencev v Italiji. Največ osebnih zaslug ima za razsodbo italijanskega ustavnega sodišča iz leta 1992 o zaščiti manjšine in uporabi maternega jezika v javni upravi. Ustanovil je tudi družbenopolitično društvo Edinost.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar mu je konec lanskega leta podelila medaljo za zasluge za vztrajno in dolgoletno prizadevanje pri priznavanju pravic slovenske manjšine ter ohranitev slovenskega jezika v javnosti v Italiji.