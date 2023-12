Pirc Musar odlikovala tudi predstavnike slovenskih manjšin

Brdo pri Kranju, 21. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti na Brdu pri Kranju pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja tudi predstavnikom slovenskih manjšin v sosednjih državah. Medalje za zasluge so prejeli Peter Gstettner, Metka Lajnšček, Karel Holec, Erika Köleš Kiss, Andrea Kovač in Samo Pahor.

Soustanovitelj koroškega odbora za Mauthausen Peter Gstettner je medaljo prejel za dolgoletno delo na področju manjšinskega šolstva in kulture ter zavzemanja za reševanje problematike Slovencev na Koroškem. Kot je utemeljil urad predsednice, svoje življenjsko poslanstvo posveča ohranjanju spomina na nacistične zločine in odkrivanju zamolčanega dela preteklosti avstrijske Koroške.

Metka Lajnšček je glede na utemeljitev odlikovanja v vlogi generalne konzulke Slovenije v Monoštru delovala kot ena najodličnejših uradnic na predstavništvih v zamejstvu. Predano je pomagala porabskim Slovencem pri ohranjanju maternega jezika, kulturne dediščine, narodne identitete ter pri utrjevanju njihovih vezi z matično domovino. Zaradi tega je tudi prejela predsedničino odlikovanje.

Podobno so odlikovanje za izjemne zasluge na področju ohranjanja slovenskega jezika, kulture in narodne identitete Slovencev na Madžarskem ter prizadevanja za vsestranski razvoj in napredek Porabja prejeli Karel Holec, Erika Köleš Kiss in Andrea Kovač.

Holec je predsednik Državne slovenske samouprave, ene od dveh krovnih organizacij Slovencev na Madžarskem. Opravlja pomembno vlogo na področju izobraževanja, ozaveščanja in spodbujanja pripadnikov slovenske skupnosti k ohranjanju narodne identitete.

Erika Köleš Kiss je leta 2014 postala prva zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu in si že vrsto let prizadeva za ohranjanje pravic slovenske narodne skupnosti v državi, je v obrazložitvi zapisal urad predsednice republike.

Andrea Kovač pa je nekdanja sodelavka slovenskega generalnega konzulata v Monoštru in trenutna predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem. V predsedničinem uradu izpostavljajo, da zveza pod njenim vodenjem prireja raznolike programe in prireditve, na katerih mladi utrjujejo znanje slovenskega jezika in spoznavajo bogastvo slovenske kulturne dediščine.

Odlikovanje je prejel še Samo Pahor, ki je bil od leta 1973 do upokojitve profesor zgodovine in slovenščine na slovenskem pedagoškem liceju Anton Martin Slomšek v Trstu, kjer je opravljal tudi naloge ravnatelja. V letih 1992 in 1993 je bil tudi predstavnik politične stranke Slovenska skupnost v tržaškem občinskem svetu.

Odlikovanje je prejel za vztrajno in dolgoletno prizadevanje pri priznavanju pravic Slovencev v Italiji ter ohranitev slovenskega jezika v javnosti.