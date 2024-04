Ob dnevu paraplegikov in tetraplegikov pozivi k urejanju dostopnosti objektov in avtobusov za gibalno ovirane

Ljubljana, 16. aprila - Ob današnjem dnevu paraplegikov in tetraplegikov so na Zvezi paraplegikov Slovenije poudarili, da pričakujejo sistemske rešitve na področju urejanja dostopnosti javnih objektov in medkrajevnega prevoza za gibalno ovirane. Po podpisu Konvencije o pravicah invalidov leta 2008 država svoje obveze še ni izpolnila, so zapisali v sporočilu za javnost.