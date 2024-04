Varuh pred dnevom paraplegikov in tetraplegikov poziva k njihovi vključenosti v družbo

Ljubljana, 15. aprila - Pred dnevom paraplegikov in tetraplegikov je varuh človekovih pravic Peter Svetina poudaril, da sta zagotavljanje enakih možnosti in nediskriminacija invalidov ključna izziva naše družbe na tem področju. Pomemben korak k aktivnejšemu vključevanju invalidov v družbo je tudi omogočanje dostopa do osebne asistence, je pojasnil v sporočilu za javnost.