Ameriški mediji z javnim pozivom Bidnu in Trumpu za predvolilna televizijska soočenja

New York, 15. aprila - Ameriške televizijske mreže in drugi mediji, kot so tiskovna agencija AP in časniki, so v nedeljo predsedniškima kandidatoma demokratske stranke Joeju Bidnu in republikanske stranke Donaldu Trumpu poslale odprto pismo z zahtevo, naj se zavežeta k predvolilnim televizijskim soočenjem.