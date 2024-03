Obama in Clinton v New Yorku zbirala sredstva za Bidnovo kampanjo

New York, 29. marca - Bivša predsednika ZDA Barack Obama in Bill Clinton sta se v četrtek pridružila trenutnemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu na veliki prireditvi zbiranja sredstev za kampanjo za ponovno izvolitev, na kateri so zbrali 25 milijonov dolarjev. Dogodek demokratov v Rockefeller centru na Manhattnu so sicer večkrat zmotili protestniki za mir v Gazi.