V Varnostnem svetu ZN po iranskem napadu na Izrael pozivi k zadržanosti vseh strani na Bližnjem vzhodu

New York, 14. aprila - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na današnjem izrednem zasedanju zaradi sobotnega iranskega napada na Izrael nizali pozive vsem vpletenim stranem k zadržanosti, spoštovanju mednarodnega prava in načela mirnega urejanja sporov. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je iranski napad ostro obsodil.