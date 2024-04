Iran po navedbah vojske v napadu na Izrael dosegel vse svoje cilje

Teheran, 14. aprila - Iranska vojska je danes sporočila, da je z napadom z droni in raketami na Izrael dosegla vse svoje cilje. Poudarili so, da so s tem povračilnim ukrepom za smrtonosni napad na njihov konzulat v Damasku končali operacijo. Izrael in ZDA so medtem posvarili, naj se izogneta nadaljnjim ukrepom proti Iranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.