Pregled - šport, 12. 4. (petek)

BRATISLAVA - Slovenska ženska teniška reprezentanca je izgubila oba dvoboja prvega dne kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King s Slovaško. Ela Nala Milić je klonila z 0:2, Veronika Erjavec pa je tekmici priznala premoč šele po skoraj dveh urah igre in treh nizih. Slovakinje so v Bratislavi upravičile vlogo favoritinj.

LJUBLJANA - Potem ko je šef kolesarske ekipe Bora-hansgrohe, Ralph Denk, sprva napovedal, da bo slovenski as Primož Roglič kljub hudemu padcu na dirki po Baskiji lahko nastopil na enodnevnih klasikah v Belgiji, so danes v ekipi zapisali, da ga na dirkah ne bo. Roglič se bo osredotočil na regeneracijo in trening, so danes zapisali pri nemškem moštvu.

BELJAK - Slovenska hokejska reprezentanca je v Beljaku odigrala še drugo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom divizije I (skupina B). Potem ko je v četrtek v Ljubljani premagala Avstrijo s 5:2, je bila danes v gosteh še bolj prepričljiva in slavila s 6:0 (0:0, 4:0, 2:0).

LJUBLJANA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki je pred časom zaradi priprav na turnirje na peščeni podlagi odpovedala nastop za reprezentanco v kvalifikacijah za zaključni turnir pokala Billie Jean King, je na prisilnem počitku. Kot je danes zapisala na Instagramu, potrebuje čas, da okreva po bakterijski pljučnici, za katero je zbolela po Bogoti.

CARACAS - Venezuelska atletska zvezdnica Yulimar Rojas, olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka v troskoku, je prek svojih družabnih omrežij sporočila, da zaradi poškodbe ne bo mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu. Osemindvajsetletna in 1,92 m visoka tekmovalka je lani v Budimpešti četrtič v nizu postala svetovna prvakinja na prostem.

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL premagali Calgary Flames s 4:1 in končno potrdili nastop v končnici. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k 42. zmagi v sezoni prispeval podaji za 1:0 in 4:1.

PEKING - Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je dobro začela drugo tekmo svetovnega pokala v sezoni, prvo v težavnosti. Slovenska šampionka je v Wujiangu v kvalifikacijah končala na vrhu skupaj z Italijanko Lauro Rogora in domačinko Zhilu Luo; vse tri so osvojile po dva vrhova. V polfinale sta napredovala še Mia Krampl in Luka Potočar.

AUGUSTA - Ameriški golfist Bryson DeChambeau je najboljše začel 88. turnir masters v nevihtnih razmerah v Augusti. DeChambeau je zbral 65 udarcev (sedem pod parom igrišča), prvi zasledovalec pa je njegov rojak, Scottie Scheffler. Prvi igralec na golfski lestvici je prikazal odlično formo in nadaljeval dobre predstave s 66 udarci (šest pod parom).

NEW YORK - Košarkarji New York Knicks so v severnoameriški ligi NBA dosegli pomembno zmago. Na gostovanju so s 118:109 premagali najboljšo ekipo lige, Boston Celtics, ter ji prizadejali prvi domači poraz po 13 domačih zmagah v nizu. Kratkohlačniki ostajajo tretji na vzhodu, a imajo po tretjem uspehu v nizu le zmago manj od Milwaukee Bucks na drugem mestu.