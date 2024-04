Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 4.

Ljubljana, 19. aprila - Iran je z raketami in droni napadel Izrael, vendar so jih večino sestrelili, preden so zadele cilje. ZDA so v Varnostnem svetu preprečile sprejetje Palestine v ZN. Izrael je medtem nadaljeval napade na Gazo. Na volitvah na Hrvaškem je največ glasov dobila HDZ. Evropski voditelji so govorili o okrepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva.