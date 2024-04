Na spomladanskem zasedanju IMF in Svetovne banke o ključnih izzivih tega časa

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 12. aprila - V Washingtonu bo prihodnji teden potekalo spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke. Finančni ministri, guvernerji centralnih bank ter predstavniki finančnega sektorja in civilne družbe, med njimi slovenska delegacija, bodo pretresali ključne izzive - gospodarska gibanja, izkoreninjenje revščine, gospodarski razvoj in učinkovitost pomoči.