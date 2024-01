IMF: Slovenski finančni sistem odporen, a potrebuje strukturne reforme

Ljubljana, 30. januarja - Slovenski finančni sistem ostaja odporen na povečane izzive, a država potrebuje strukturne reforme, med drugim pri pokojninskem in zdravstvenem sistemu, je v okviru rednih letnih posvetovanj ocenila misija Mednarodnega denarnega sklada (IMF). V Banki Slovenije so zadovoljni, da imajo z IMF podoben pogled na stanje in izzive.