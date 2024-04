Zagreb bo strehe občinskih stavb opremil s 100 sončnimi elektrarnami

Zagreb, 11. aprila - Zagreb bo do konca naslednjega leta na strehe stavb v lasti mesta namestil sto sončnih elektrarn, je danes napovedal župan Tomislav Tomašević. Sončne elektrarne so do zdaj med drugim postavili že na nekaterih domovih za starejše občane, vrtcih, bazenih in drugih ustanovah. Podobne načrte ima tudi Ljubljana.