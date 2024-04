Mariborska RRA s projektom za ohranjanje talentov

Maribor, 14. aprila - Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor je skupaj s še nekaj evropskimi partnerji zagnala medregionalni projekt ohranjanja in privabljanja talentov za večji izkoristek strategij pametne specializacije (TALENT4S3). EU in regije, kot je Podravje, se namreč soočajo z izrazitimi družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi.