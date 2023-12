Z novo agencijo do bolj povezane turistične ponudbe Slovenskih goric, Podravja in Prlekije

Lenart, 10. decembra - Razvojna agencija Slovenske gorice s partnerji je vzpostavila Turistično agencijo Sončni vzhod, ki bo sprejemni organizator potovanj na širšem območju med Pohorjem in Bočem, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije. S tem želijo krepiti povezanost, razvoj in trženje turistične ponudbe v tem delu Slovenije.