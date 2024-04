Pirc Musar na prvem obisku na Kosovu tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu

piše dopisnica iz Zagreba Tina Bernik

Priština, 12. aprila - Predsednica Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek in torek na prvem obisku na Kosovu, kjer se bo sestala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani ter obiskala slovenske vojake v enotah Kfor. Med osrednjimi temami pogovorov z Osmani bodo razmere na Zahodnem Balkanu in evroatlantske integracije, so sporočili iz njenega urada.