Pirc Musar v Sarajevu izrazila željo po evropski poti BiH

Sarajevo, 9. februarja - Želim si, da BiH stopi na evropsko pot in s tem na pot še hitrejšega napredka in razvoja, je danes v Sarajevu poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poleg srečanj s političnimi predstavniki BiH bo predsednica danes obiskala tudi slovenske vojake, ki v Sarajevu sodelujejo v misijah Eufor Althea in Natovega poveljstva.