Pregled - šport, 10. 4. (sreda)

MADRID/PARIZ - Nogometaši v elitni ligi prvakov so končali prve tekme četrtfinala. V Madridu je Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka premagal Borussio Dortmund z 2:1. V Parizu sta se pomerila PSG in Barcelona, boljša je bila katalonska ekipa s 3:2.

CELJE/DOMŽALE/LJUBLJANA - Nogometaši Celja so v 30. krogu Prve lige Telemach doma premagali Bravo Kostel z 2:1 (1:0). Nogometaši Rogaške so v gosteh premagali Domžale z 1:0 (1:0), Nogometaši Olimpije in Kalcerja Radomelj pa so se razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1).

LJUBLJANA - Po današnjih drugih polfinalnih tekmah državnega prvenstva za košarkarice še nista znana oba finalista. Celjanke so se v finale že uvrstile po drugi zmagi proti Mariboru, tokrat v gosteh s 86:53 (27.12, 53:29, 70:43), Triglav pa je z zmago 80:63 (16:15, 30:33, 54:43) izenačil dvoboj z Aksonom Ilirijo na 1:1 v zmagah. Odločilna tretja tekma v tem polfinalnem paru bo v soboto, gostiteljice bodo košarkarice Triglava.

ŠANGHAJ - Anže Peharc je osvojil končno deveto mesto v odločilnem krogu uvodne tekme svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini balvani na Kitajskem. Tržičan je bil v današnjem prvem tekmovalnem krogu 11. s štirimi osvojenimi vrhovi smeri in bonusom na četrtem balvanu, v drugem krogu tega tekmovanja pa je osvojil vrh in dva bonusa.

PEKING - Slovenska reprezentanca v odbojki sede se je uvrstila na paraolimpijske igre v Pariz. Na odločilni tekmi, finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, je po petih nizih s 3:2 premagala Iran. Slovenske odbojkarice bodo tako še četrtič igrale na paraolimpijskih igrah, a obenem prvič po letu 2012.

CHARLOTTE - Luka Dončić je dosegel 39 točk, 12 skokov in deset podaj, Dallas Mavericks pa so nadaljevali odlične predstave ob koncu redne sezone. Z zmago nad Charlotte Hornets s 130:104, četrto zaporedno, so se uvrstili v končnico severnoameriške košarkarske lige NBA. Dončić je tudi prehitel Marka Aguirra za največ točk v sezoni v zgodovini Mavericks.

ANAHEIM - Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so gostovali pri že odpisanem mestnem tekmecu za končnico lige NHL, Anaheim Ducks. Kralji bi se z zmago že uvrstili v končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal, vendar jim to ni uspelo. Rački so zmagali s 3:1 in prizadejali kraljem prvi poraz po treh zmagah v nizu.