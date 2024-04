V Rusiji in Kazahstanu zaradi poplav evakuirali več deset tisoč ljudi

Moskva/Astana, 10. aprila - V Rusiji in Kazahstanu se še naprej spopadajo z najhujšimi poplavami v zadnjih desetletjih, h katerim so v veliki meri pripomogle visoke temperature ter posledično taljenje snega in ledu. Doslej so iz ogroženih območij v obeh državah evakuirali že več deset tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.