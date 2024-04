V ruski regiji Orenburg počil jez, več tisoč ljudi evakuirali

Moskva, 6. aprila - Rusko regijo Orenburg je v petek zajelo močno deževje, zaradi katerega je v tamkajšnjem mestu Orsk počil jez, so sporočile lokalne oblasti in nemudoma sprožile evakuacije iz najbolj ogroženih predelov regije. Doslej so evakuirali že več kot 4000 ljudi, poplavljenih pa je bilo okoli 2500 domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.