V Bruslju dela ikoničnega para modernizma Josefa in Anni Albers

Bruselj, 13. aprila - V Bruslju je na ogled razstava del Josefa in Anni Albers, ki po mnenju nekaterih veljata za najbolj znan in najvplivnejši par umetniškega gibanja Bauhaus. Prva razstava njunih del v Belgiji, ki obiskovalce vabi v prostore slikovite vile Empain, med drugim vključuje slike, grafike in tekstil.