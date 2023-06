Dražbena hiša Sotheby's kupila stavbo Breuer v New Yorku

New York, 7. junija - Dražbena hiša Sotheby's je kupila znamenito stavbo Breuer na aveniji Madison v New Yorku. Tja bodo preselili razstavne in dražbene prostore, obdržali pa bodo tudi sedanji sedež nekaj ulic stran, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kupnine niso razkrili, a se po po poročanju medijev giblje okrog 100 milijonov dolarjev, kar je 93 milijonov evrov.