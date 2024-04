V Berlinu ob koncu razstave slovenskega čebelarstva še simpozij

Berlin, 11. aprila - V berlinskem Muzeju evropskih kultur (MEK) bo ob zaključku razstave o slovenskem čebelarstvu Bujna Slovenija: O čebelah in ljudeh, ki so jo odprli junija lani, danes potekal mednarodni simpozij z naslovom Čebele za mir na temo politične razsežnosti opraševalcev, so sporočili iz Slovenskega kulturnega in informacijskega centra (Skica) Berlin.