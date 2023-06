V Berlinu razstava o slovenskem čebelarstvu

Berlin, 11. junija - V berlinskem Muzeju evropskih kultur (MEK) se danes popoldne odpira razstava Buzzing Slovenia: O čebelah in ljudeh, ki se osredotoča na Slovenijo in tesno povezanost države z njeno edinstveno naravo. Tematski poudarek je na slovenskem čebelarstvu kot načinu življenja. Razstava bo na ogled vse do 14. aprila prihodnje leto.