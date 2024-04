Kordež: Razkorak med zmožnostmi vlade in zahtevami Fidesa je bil prevelik

Ljubljana, 9. aprila - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in državni sekretar Denis Kordež sta v izjavi za medije izrazila obžalovanje, da mediacija med vlado in zdravniškim sindikatom Fides ni bila uspešna. Razkorak med stavkovnimi zahtevami Fidesa in zmožnostmi vladne strani je bil na žalost prevelik, da bi lahko dosegli dogovor, je dejal Kordež.