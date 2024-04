Predlog novele zakona o prekrških dobil zeleno luč odbora za pravosodje

Ljubljana, 9. aprila - Odbor DZ za pravosodje je brez glasu proti potrdil vladni predlog novele zakona o prekrških, ki v zakonodajo vnaša tri odločbe ustavnega sodišča in sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in širi pravice fizičnih in pravnih oseb na področju prekrškovnega prava.