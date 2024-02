Vlada v DZ poslala predlog novele zakona o prekrških, ki uresničuje tri ustavne odločbe in sodbo ESČP

Ljubljana, 22. februarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele zakona o prekrških in ga v nadaljnjo obravnavo v DZ poslala po skrajšanem postopku. Novela v zakonodajo vnaša tri odločbe ustavnega sodišča in sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), so sporočili iz vladnega uradu za komuniciranje (Ukom).