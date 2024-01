Evropska komisija priporoča krepitev cepljenja proti virusom, ki povzročajo raka

Bruselj, 31. januarja - Države članice Evropske unije morajo okrepiti cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) in virusu hepatitisa B (HBV), ki lahko povzročajo nekatere vrste raka, je danes priporočila Evropska komisija. Ob tem je opozorila, da so članice do ciljev stopnje precepljenosti, začrtanih v evropskem načrtu za boj proti raku, še daleč.