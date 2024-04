ZDA Ukrajini poslale zaseženo iransko orožje in strelivo

Washington, 9. aprila - ZDA so Ukrajini poslale zaseženo orožje in strelivo, ki so ga skušale iranske sile poslati jemenskim hutijevcem, je danes sporočila ameriška vojska. Po njenih navedbah gre večinoma za manjše kose strelnega orožja, več kot pol milijona kosov streliva zanj in ročne raketomete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.