Skupščina zdravniške zbornice sprejela prenovo petih specializacij

Ljubljana, 9. aprila - Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije je na zadnji seji skupščine v tem mandatu med drugim sprejela pravilnik o spremembah pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, ki zajema pet prenovljenih in eno novo specializacijo. Sprejeli so tudi finančno poročilo za leto 2023 in finančni načrt za leto 2024.