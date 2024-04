Začenja se sanacija plazu nad cesto v Polog, Tolminska korita in Javorca zaprti

Tolmin, 9. aprila - V sredo se bo začela sanacija velikega skalnega podora, ki se je januarja sprožil nad cesto v dolino Polog nad Tolminskimi koriti. Kot so sporočili z občine Tolmin, bo zaradi del občasno zaprta cesta proti Čadrgu, zaprti ostajajo tudi Tolminska korita in pot do spominske cerkvice v Javorci. Predviden zaključek sanacije je v začetku junija.