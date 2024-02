Sanacijo plazu nad cesto v Polog želijo končati do začetka turistične sezone

Tolmin, 13. februarja - Predstavniki Občine Tolmin so se na današnjem srečanju z geologom dogovorili, da bodo za ureditev razmer zaradi obsežnega plazu nad cestama proti Pologu in Čadrgu v kratkem uredili lovilni jarek. Kot so z občine še sporočili po srečanju, bo sledila izdelava projekta sanacije, ki jo želijo končati do začetka turistične sezone.