Na posvetu o priložnostih kohezijske politike za znanost in inovacije

Ljubljana, 9. aprila - Evropska kohezijska politika nudi številne priložnosti pri reševanju izzivov na področjih razvoja, znanosti in inovacij, države pa morajo zagotavljati spodbudno okolje, v katerem jih bo mogoče učinkovito izkoriščati, so ocenili na današnjem posvetu v Ljubljani. Pozvali so tudi k pripravam na obdobje, ko bo kohezijskih sredstev manj.