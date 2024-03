Slovenija v preteklem obdobju počrpala vsa evropska sredstva

Ljubljana, 14. marca - Vlada se je danes seznanila s poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020 ter 2021 in 2027. "Slovenija je s koncem leta 2023 kot ena bolj uspešnih držav v EU zaključila prvo programsko obdobje in izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva," je povedal minister Aleksander Jevšek.