V EU nov dogovor o zaostritvi omejitev uvoza ukrajinskih kmetijskih proizvodov

Bruselj, 9. aprila - Države članice EU in evropski poslanci so v ponedeljek dosegli nov dogovor o zaostritvi omejitev uvoza nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine. Dogovorili so se sicer že marca, a so takratni dogovor članice zavrnile. Zdaj so podaljšali obdobje za izračun zgornje meje za brezcarinski uvoz ukrajinskega blaga.