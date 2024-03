V EU začasni dogovor o varnostnih mehanizmih za uvoz perutnine, koruze in žita iz Ukrajine

Bruselj, 20. marca - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla začasni dogovor o podaljšanju odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine za eno leto do začetka junija 2025. So pa na seznam izdelkov in pridelkov, za katere veljajo t.i. varnostni mehanizmi, med drugim dodali žito, perutnino, koruzo, jajca, sladkor in med, so sporočili iz Sveta EU.