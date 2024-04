Slovenija po besedah Arčona razmišlja o odprtju konzulata na Reki

Reka, 8. aprila - Slovenija razmišlja o odprtju konzulata na Reki, je danes med obiskom na Hrvaškem razkril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Minister se je na Reki in v Lovranu sestal s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine ter napovedal nekaj načrtov za spopadanje z njihovimi izzivi.

"Velik razmislek gre v smeri odprtja konzulata na Reki, ki bi bil izjemna dodana vrednost za delovanje naših društev in za Slovenijo kot tako. Nenazadnje imajo tudi druge okoliške države tukaj odprte konzulate," je izjavil Arčon po srečanju s predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem.

"Zelo cenim in spoštujem vse tiste prostovoljke in prostovoljce, ki delajo v naših društvih, ki ohranjajo slovenski jezik in kulturo," je še dodal.

Predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem so ministra seznanili s svojim delovanjem in izzivi, s katerimi se spopadajo.

Kot je dejal Arčon po srečanju z njimi, je največji izziv še vedno ohranjanje oziroma učenje slovenskega jezika oziroma zagotavljanje kadrov za poučevanje slovenščine. Pri tem je poudaril načrte, da bi finančno okrepili sklad in namenili dodatna sredstva prav učiteljem, ki poučujejo slovenski jezik.

Drugi izziv je po ministrovih besedah ta, kako zagotoviti primerne prostore določenim društvom, tretji pa to, kako še bolj povezati delovanje društev znotraj Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Arčon je danes sicer najprej obiskal Lovran, kjer se je sestal s predsednikom sveta za slovensko narodno manjšino primorsko-goranske županije in Slovenskega kulturnega društva Snežnik Lovran Vasjo Simoničem.

Obisk je nadaljeval na Reki, ker se je sestal z ravnateljem in učenci Osnovne šole Kozala, ene od dveh mestnih osnovnih šol na Reki, na katerih poteka pouk slovenskega jezika. Nato je obiskal tamkajšnji Slovenski dom, kjer se je srečal s predsednico in podpredsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Barbaro Riman in Jasmino Dlačić, ki je tudi predsednica reškega Slovenskega društva Bazovica.

Riman je za STA izrazila veliko zadovoljstvo nad tem, da je minister obiskal slovensko skupnost na Hrvaškem. Obenem je kot izjemno pozitivno izpostavila, da je pokazal zanimanje za reševanje problema poučevanja slovenskega jezika, saj je vlaganje v mlade po njenih besedah izjemno pomembno.

Po popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem uradno živi 7729 Slovencev, kar je za okoli 30 odstotkov manj kot po popisu prebivalstva iz leta 2011. Nekateri sicer ocenjujejo, da nazadnje ni bilo popisanih skoraj 4000 Slovencev.

Arčon se je na Hrvaškem nazadnje mudil novembra lani, ko je obiskal vzorčno turistično-izobraževalno kmetijo Gorski kotar v Prezidu.