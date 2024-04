Arčon danes na obisku pri slovenski manjšini na Hrvaškem

Zagreb, 8. aprila - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo danes na obisku na Hrvaškem, kjer se bo na Reki in v Lovranu sestal s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine. Po napovedih se bo seznanil z delovanjem slovenske skupnosti na Hrvaškem in njenimi izzivi, med katerimi je tudi učenje slovenskega jezika.