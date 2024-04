V Nemčiji dogovor sindikatov in upravljalcev letališč glede plač varnostnega osebja

Berlin, 8. aprila - Sindikati in upravljalci letališč v Nemčiji so se dogovorili za zvišanje plač varnostnega osebja in s tem ustavili stavkovni val. Sporazum predvideva zvišanje plač v razponu med 13,1 in 15,1 odstotka, in sicer v treh fazah v 15 mesecih, zavezujoč pa je za okoli 25.000 zaposlenih. Podpisana kolektivna pogodba bo v veljavi do marca 2025.