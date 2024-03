Varnostno osebje na nemških letališčih z delodajalci v arbitražo

Berlin, 26. marca - Nemški sindikat Verdi in zasebni ponudniki varovanja na letališčih bodo rešitev za spor o plačah iskali z arbitražo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Postopek bo stekel 5. aprila in bo trajal dva dni, sindikat Verdi pa do takrat ne sme sklicati nove stavke.