Več mrtvih v novih napadih v zaporoški regiji na jugu Ukrajine

Zaporožje, 8. aprila - V ruskih topniških napadih v regiji Zaporožje so bili danes ubiti trije ljudje, so sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Današnji napad sledi nemirni nedelji, ko so o obstreljevanju poročali z obeh strani fronte v delno zasedeni regiji na jugu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije.