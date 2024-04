Yellen v manj kot letu dni znova na Kitajskem

Guangzhou, 4. aprila - Ameriška finančna ministrica Janet Yellen se že drugič v manj kot letu dni mudi na obisku na Kitajskem. V ospredju tokratnega srečanja z visokimi kitajskimi uradniki so državne subvencije za proizvodnjo izdelkov, kot so električni avtomobili in solarni paneli, ki s svojimi nizkimi cenami predstavljajo nelojalno konkurenco ameriškim podjetjem.