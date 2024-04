Trije člani posadke ISS so se vrnili na Zemljo

Moskva, 6. aprila - Ameriška astronavtka Loral O'Hara, ruski kozmonavt Oleg Novicki in Belorusinja Marina Vasilevska so se danes po končani misiji na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) vrnili na Zemljo. Pristali so na jugovzhodu Kazahstana, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos in dodala, da je trojica opravila standardni zdravniški pregled.