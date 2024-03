Štirje astronavti po polletni misiji na ISS nazaj na Zemlji

Tallahassee, 12. marca - Štirje astronavti so se zgodaj davi po nekaj več kot šestmesečni misiji na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) vrnili na Zemljo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Četverica je s kapsulo Dragon podjetja SpaceX pristala v morju blizu mesta Pensacola na skrajnem severozahodu Floride. Z ISS so sicer na Zemljo potovali 18 ur in pol.