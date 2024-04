Delo o upravljanju državnih podjetij (6. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Maja Grgič v komentarju Strateški vihar v kozarcu vode piše o predlogu nove strategije upravljanja državnih podjetij, ki je na noge dvignil ekonomsko-socialni odbor SDH oz. sindikate. Vladi so očitali, da to pomeni pripravljanje terena za privatizacijo. Pomembne naložbe država ne more v celoti prodati, ampak mora ostati četrtinska lastnica, piše.